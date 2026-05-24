防災や交通安全について、親子で体験しながら学ぶイベントが、きのう（24日）岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】子どもが車に閉じ込められたらどうする？「親子でまなぶ命をまもる体験会！」ドルフィン・エイドが主催【岡山】 保育や介護事業などを行うドルフィン・エイドが主催したものです。 参加者は、子どもが車に閉じ込められたときはクラクションを押して周りに助けを求めることやAEDを使った心臓マッサー