7月18日、19日に岩手県大船渡市 夢海公園で開催される『KESEN ROCK FESTIVAL’26』の、全出演アーティストおよび出演日が発表となった。 （関連：KESEN ROCK FESは5年ぶり開催、THE SOLAR BUDOKANは中止……各地恒例フェス、2024年の動向を探る） 今回は、1日目にOAU、ストレイテナーの出演が発表。2日間で全16組の出演が決定した。今後、オープニングアクト、タイムテーブル、イベントステー