介護医療院は、長期にわたって療養が必要な要介護者に対して、介護と医療をあわせて提供する介護保険施設です。高齢化が進むなかで、医療的ケアを受けながら生活の場も必要とする方が増えており、介護医療院はそうしたニーズに対応する施設として位置付けられています。一方で、介護医療院という名称は聞いたことがあっても、どのような施設なのか、ほかの介護施設と何が違うのか、どのくらい費用がかかるのか、よくわからな