妊娠・出産の際に「帝王切開になる可能性がある」と言われると、不安を感じる方はたくさんいらっしゃいます。ですが、帝王切開についての正しい知識を持っていれば、安心して出産に臨むことができます。そこで今回は、帝王切開でお産予定の場合の手術前から術後の流れについて、大高 究先生（大高医院 院長）にお話を伺いました。 監修医師：大高 究（大高医院） 昭和58年 東邦大学医学部卒業後、東邦大学医療センタӦ