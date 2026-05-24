喉頭がんの治療は、手術・放射線治療・化学療法を病期に応じて組み合わせて行います。早期であれば発声機能を温存しながら根治を目指せる可能性があり、進行例でも化学放射線療法など喉頭を残す治療の選択肢があります。近年は分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬も活用されるようになりました。患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療方針を、担当医と相談しながら検討することが大切です。 監修医師：吉田 沙絵子（医師