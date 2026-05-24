開催：2026.5.24 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 7 - 6 [カージナルス] MLBの試合が24日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとカージナルスが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・ペティ、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。 2回表、6番 マシン・ウィン 初球を打って