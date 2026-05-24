イラン代表がFIFAワールドカップ2026のベースキャンプ地を、アメリカのアリゾナ州からメキシコのアメリカ国境に位置する街ティフアナへと変更するようだ。23日に『アスレティック』が伝えた。グループステージの試合を南カリフォルニアとシアトルで行う予定のイラン代表は、元々アリゾナ州ツーソンをトレーニング拠点に予定していた。しかし、発表から1週間後にアメリカおよびイスラエルがイランを攻撃して以降、イラン代表のW