現地５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、マジョルカはホームでオビエドと対戦。浅野拓磨が先発して61分までプレーしたなか、３−０で快勝を飾った。だが、20チーム制の一般的な「残留安全ライン」とされる勝点40を上回る42を獲得しながら、同ポイントのレバンテ、オサスナとの直接対決の結果で下回り、18位で２部降格が決定した。この事態に、SNS上では次のような声が上がった。 「えー、マジョルカ、セグンダ