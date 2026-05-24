任期満了に伴い行われている防府市長選挙に立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で新人の有井健雄さん35歳と、現職の池田豊さん68歳です。投票は午前7時から市内の33か所で行われています。午前11時現在の投票率は、6.21％で前回2022年の市長選挙と比べ1.37ポイント下回っています。（前回投票率:33.43％）また、きのう（23日）までに有権者のおよそ13.4％にあたる1万2251人が期日前投票を済ませています。投票は午後8時で