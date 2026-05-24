南九州市で戦没者の追悼式が行われました。南九州市の知覧文化会館で行われた戦没者の追悼式には、遺族など137人が参列しました。南九州市では第二次世界大戦で、3290人の犠牲者が確認されています。(’南九州市・塗木 弘幸市長)「今日、私たちが当たり前のように享受している平和と豊かさは、戦争で亡くなられた方々の尊い犠牲とご遺族のご労苦の上に築かれたものであることを忘れてはなりません」(参列者)「みんな戦争があった