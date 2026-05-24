猫は気まぐれな生き物。呼んでも来ないと思いきや、呼んでもないのにやってくる。テレビを見ている飼い主さんに「抱っこしろ」と迫り、見事に抱っこを勝ち取った猫ちゃんの画像がXで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、自身の上に乗るラガマフィン・つきみくんを収めた1枚。飼い主さんのお腹をソファ代わりに、ゆったりと仰向けになっています。右