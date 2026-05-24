四川省雅安市にある宝興発展投資集団の従業員・羅孟（ルオ・モン）さんと同僚は21日、仕事で移動中、同市内を走る幹線道路・宝康路で野生のパンダに遭遇した。その様子を撮影した動画を見ると、道路に突然姿を現した野生のパンダは近くに停まった車と人を見てすぐに斜面を登り、山に帰っていった。（提供/人民網日本語版・編集/KN）