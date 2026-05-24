この記事をまとめると ■2025年の世界販売でスズキが日系メーカー3位に浮上した ■中国とアメリカから撤退しながら販売台数を伸ばしている ■スズキ躍進の背景にはインド市場への選択と集中戦略がある 中国もアメリカも撤退したスズキがグローバルでは日系3位 2025年の国内新車販売は、トヨタがレクサスを除いて前年比4.3％増の141万3632万台でトップ。続く2位は、ホンダや日産ではなくスズキで72万8952台となった。次いで、ホン