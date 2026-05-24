パナソニックは、スチームオーブンレンジ「ビストロ NE-UBS10E」を2026年6月上旬に発売する。「フライあたため」機能が向上、市販の調理済み冷凍フライに対応冷凍ストック品や冷蔵・常温など、今日ある食材をのせるだけで簡単に調理可能な「おまかせグリル」がさらに進化。上段でグリル料理、下段でスープを1人分から同時調理できる「おまかせグリル＆スープ」を新搭載する。マイクロ波で発熱する独自のヒートグリル皿と、上下段で