２３日、災害時の車中泊避難について正しく学んでもらおうという体験イベントが熊本市で開かれました。 体験会は災害時に、熊本市が車中泊避難所を開設する熊本競輪場の駐車場で行われ親子連れなどが参加しました。 会場では専門家が長時間同じ姿勢でいることで血栓ができてしまうエコノミークラス症候群を防ぐため、車のシートを倒し平らな状態にして就寝する大切さなどを説明しました。 「今ちょっと試してみよう