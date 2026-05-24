２４日、国内外で和食店などを展開する「銀座おのでら」(本社/東京)が熊本県産オリジナルの酒造りを目指し 酒米用の田植えを阿蘇市で行いました。 熊本県内3つ酒蔵、千代の園酒造(山鹿市) 松下醸造場（水上村） 天草酒造（天草市）と連携してオリジナルの日本酒や米焼酎、芋焼酎を造ります。 阿蘇市で行われた田植えには「銀座おのでら」の関係者や木村知事などが参加し、日本酒の原材料となる酒米の苗を植えました。