アクセスの悪い場所にポツンとありながらも、わざわざ行きたい“山奥グルメ”第3弾！今回は意外なきっかけでオープンした2つの店を紹介します。一体どんな料理が食べられるのでしょうか？ 【写真で見る】“1万円の価値がある”常連客が大絶賛する山菜料理 ・第1弾店主のこだわりがつまった絶品ピザ・１日１組限定！古民家でそうめんのおもてなし・第2弾メニューは１つだけ！？大阪市内から移住した夫婦が営むレ