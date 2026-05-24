前日23日の巨人戦でベンチを外れ、欠場した阪神・伏見寅威捕手（36）が24日、東京ドームでの試合前練習に参加し、前日は回避した打撃練習を再開した。伏見の欠場について、藤川球児監督は23日の試合後に「少しの疲労ですからすぐ治ります。戻ってくると思います」と説明。週明け26日から始まる交流戦の初戦は古巣の日本ハムが相手とあって、伏見も気合を入れていた。