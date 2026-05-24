人気コスプレイヤーえなこが24日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーヘアでのド派手衣装姿を公開した。「『CrunchyrollAnimeAwards2026』最優秀新シリーズ賞のプレゼンターを務めさせていただきました！」と、23日に都内で開催されたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でプレゼンターを務めたことを報告。アワードでのブルーヘアのド派手な衣装姿の写真をアップし「世界中のアニメファンの熱気