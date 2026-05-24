石川県は、能登半島地震による災害関連死について、新たに3人を認定したと発表しました。地震の犠牲者は、直接死を合わせて735人となりました。県によりますと、専門家による関連死の審査会を経て、七尾市の1人と能登町の2人が新たに認定されました。このうち能登町の90代以上の女性は特別養護老人ホームで被災し、町外の病院に転院。介護環境の変化によって心身に負荷があったことで、心不全で亡くなったため災害との間に因