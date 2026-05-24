ダンス＆ボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ」の福澤希空（２２）が２４日、都内で行われた「福澤希空ファースト写真集希空ノゾミゾラ」発売記念イベントに登場した。福澤は、「メンバーの鈴木曉と八村倫太郎が写真集を出していたのが、うらやましいなと思っていた。それが叶えられてうれしい」とにっこり。写真集に向けて「むくみとかも気をつけていた」と明かし、「ダイエットじゃないけど、４キロぐらい落としてちゃん