小さなボールを咥えてきた猫。飼い主さんと遊びたくて鳴いてアピールを始めたそうで...？あまりにも熱心に遊びに誘う猫の様子が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回表示を突破し、「かわいい」「何か一生懸命にお話してますﾈ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『喋りすぎｗｗ』おもちゃを持ってきた猫が『鳴いてアピール』し始めた結