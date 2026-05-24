大きな犬の前に、小さな猫がゆっくりと近づいていって…？微笑ましいやり取りが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4101万回を超え「甘え方が反則的に可愛いすぎる」「犬と猫のコミュニケーションの違いが…ちょっぴり切ないですね」「最初の手舐めてるの見て急いで降りていくとこ可愛すぎてやばい」といったコメントが集まっています。 【動画：『犬に育てられた猫』→犬が毛づくろいをしていると…『尊すぎる光