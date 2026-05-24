年齢を重ねるにつれて、髪のボリュームダウンや白髪などの悩みが出てくる人も多いもの。放置すると、実年齢より上に見られてしまうことも。そんな大人世代の悩みを解消しつつ、グッと垢抜けた印象を与えてくれるのが、今回ご紹介するショートヘア。人気美容師さんたちが提案する、若々しい魅力を引き出す素敵なショートを、ぜひ次のカットの参考にしてみて。 ハイトーンで魅せるマッシュショート