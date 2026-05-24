猫の留守番中の気持ち4つ 猫の留守番中の気持ちは、表面からは分かりにくいものです。でも、過ごし方や帰宅後の反応を見ると、その子なりの感じ方が少しずつ見えてきます。 まずは、よくある4つのパターンを見ていきましょう。 1.眠いので普通に寝ている 飼い主がいない時間を、そのまま休息の時間に使っている猫は多いです。静かな部屋で好きな寝床を移動しながら、ほとんど寝て過ごしていることも珍