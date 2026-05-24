道ばたで、弱った小さな命を見つけた子どもたち。その行動を見ているうちに、大人とは違う向き合い方に気づかされました。必死に助けようとする姿に、立ち止まる大切さを感じて──。皆さんなら、どのように行動するでしょうか。今回は、筆者が子どもたちと出かけた際のエピソードをご紹介します。 足を止めたのは、小さな命だった 子ども2人と、友人親子で出かけたときのことです。私と友人は少し後ろを歩きながら、