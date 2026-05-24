俳優ニコラス・ケイジは、主演映画「ドリーム・シナリオ」(2024年、米での公開は2023年)の後に引退を考えていたという。次の活動の方向性に悩み、「映画で何ができるのか分からなかった」と語っている。 【写真】ハードボイルドの世界観1930年代のニューヨークで活躍した「スパイダー・ノワール」 ケイジは「エクストラ」にコメント。当時を振り返り「『ドリーム・シナリオ』の