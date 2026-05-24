新しい学校のリーダーズのMIZYUが22日までにInstagramを更新。HANAのプロデューサーでも知られるちゃんみなとの2ショットを披露した。【別カット】MIZYU＆ちゃんみな、リラックスした同級生ポーズMIZYUが「WE REUNITED IN LOS ANGELES」と投稿したのは、ちゃんみなとの2ショット。1枚目では、2人が凛々しい表情でポーズを決めていて、2枚目の写真では、リラックスした雰囲気でピースサインをカメラに向けている。幼稚園の頃