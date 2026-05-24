早川不在のなか、梶川裕嗣が完封勝利に貢献日本代表GKの代役を、しっかりと務め上げた。J1百年構想リーグでEAST首位を決めていた鹿島アントラーズは、5月23日の最終節で2位のFC東京と対戦。北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表に選出されたGK早川友基がスタンドから見守るなか、GK梶川裕嗣が先発出場を飾った。プレーオフの際には、W杯メンバーに選ばれたGK早川と韓国代表DFキム・テヒョンは不在になる。すでに1位を決めて