◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）いよいよオークスです！未知の距離へ挑む一戦なので血統面も考慮し、本命はラフターラインズに。５代母ローザネイからつながるバラ一族で叔母がオークス２着馬で秋華賞、エリザベス女王杯勝ち馬のスタニングローズ。近親には日本ダービー２着でジャパンＣ優勝馬のローズキングダムがおります。５戦全て上がり最速の末脚を武器に、前走のフローラＳでは