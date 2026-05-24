英国の女性ジョッキーで、ＪＲＡでは２０勝して日本でもおなじみのホリー・ドイル騎手＝英国＝が、落馬で左足を負傷して戦線離脱することが５月２４日までに分かった。２２日に英国のバース競馬場でのレースで騎乗した際、転倒。その後、Ｈドイル騎手は自身のインスタグラムに左足にギプスをつけ、笑顔でサムアップポーズをする写真を投稿。「たくさんのメッセージをありがとうございます。残念ながら昨日バースで負傷したため