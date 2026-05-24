テレビ朝日系特撮シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演した俳優の鈴木秀脩（ひではる）が２４日、都内で写真集「旅」（ワニブックス刊、税込み３５２０円）の発売を記念したイベントを行った。初の写真集が完成し「作る段階からテーマ、衣装、ロケ地を皆さんとお話ししながら決めた。思い入れがあるし、長い時間をかけたからこそのうれしさがあった」と笑顔。できばえには「１００万点」と最高評価をつけた。発