落語芸術協会の所属会員が一堂に会する「芸協らくごまつり２０２６」が２４日、東京・新宿の芸能花伝舎で開催され、春風亭昇太会長のほか、三遊亭小遊三や桂宮治らが囲み取材に応じた。会場全体で催しが行われ、寄席だけでなくトークコーナーや演芸ファン向けの教室なども楽しめる盛りだくさんの内容となっており、昇太会長は「落語芸術協会としては、楽しんでいただける１日を作ろうということで始まった企画。毎年、多くの方