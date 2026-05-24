１４日、崇明東灘湿地公園に生息するヨウスコウワニ。（上海＝新華社配信）【新華社上海5月24日】中国固有の小型ワニであるヨウスコウワニは、2億年以上の歴史を持ち長江の「生きた化石」と呼ばれ、国家1級重点保護野生動物に指定されている。野生のヨウスコウワニの個体数は極めて少ないため、上海市の崇明島にある崇明東灘湿地公園では、2007年から成体の個体導入や生息地の整備を通じて、ヨウスコウワニの野生復帰と個体群