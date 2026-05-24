赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作としたテレビアニメ『おそ松さん』に登場する6つ子が、24日に誕生日を迎えることを記念して、アニメ、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（6月12日公開）、同日から上演される舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』のコラボレーションが実現。”全松集合”のコラボビジュアルが公開された。【写真】カラフル！手を振るAぇ! group＆西村拓哉