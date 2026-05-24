日向坂46が5月20日に17thシングル「Kind of love」をリリースした。今回は、同級生にあたる三期生・高橋未来虹（高＝はしごだか）と五期生・鶴崎仁香にインタビューを実施。グループ内の「一大勢力」である同い年メンバーならではのエピソードや、2人の共通点である学業とアイドル活動の両立、さらに加入から1年が経った鶴崎の現在地と2年目への意気込みについて、たっぷりと語ってもらった。【撮り下ろし写真多数】キュン！鶴崎