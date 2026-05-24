FA女子スーパーリーグ（WSL）の強豪・リヴァプールの練習施設に、日本のメディアとして初潜入に成功した。驚きのクラブ施設が初公開された。【映像】初公開！リヴァプール女子のクラブ施設に入る瞬間ABEMAが『なでしこジャパン清水梨紗 ~涙の告白~ 復活までの409日間』を公開。タレントである中川絵美里がイギリスに飛び、リヴァプールに所属するなでしこジャパンのDF清水梨紗に独占インタビューを行った。今回訪れたのは、6年前ま