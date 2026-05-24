俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。玉森裕太演じる坂本昊（さかもと・そら）は、幼少期から音楽が身近にあったことをきっかけに独学でピアノや作曲を始めたものの、作曲家の夢を諦め挫折。父親である伍鉄とは偶然出会い、ブルズのスタッフにもなりチームを支える。5月17日（日）に放送された第6話では、母親・広江（山口智子）と伍鉄との三人の新たな親子関係にも焦点が当てられ、かつて