■GI・オークス（24日、東京競馬場・芝2400m）【写真を見る】【競馬・オークス】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想！本命はスターアニス東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・オークスをデータをもとにズバリ予想。迫るGI・日本ダービーの前週に、日本ダービーと同じ舞台で、若き3歳牝馬たちが「樫の女王」の座を争う。過去にはジェンティルドンナやアーモンドアイなど、競馬ファンなら知らな