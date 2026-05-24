【ブンデスリーガ昇降格プレーオフ】ヴォルフスブルク 0−0 パーダーボルン（日本時間5月22日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】場内騒然！まさかの“危険タックル”炸裂ブンデスリーガ昇格を目指すパーダーボルンが、危機的な状況に陥った。MFジョウナ・スティッカーがわずか2分の間に2枚目のイエローカードを受けて退場に。さらに2度目の警告で見せた危険タックルについてファンたちも唖然としている。ブンデスリーガ2部