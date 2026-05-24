日向坂46が5月20日に17thシングル「Kind of love」をリリースした。今回は、昨年新キャプテンに就任した高橋未来虹（高＝はしごだか）に、本作の活動をもって卒業を発表している同期の山口陽世とのエピソードや、そしてキャプテン就任からの1年間の葛藤について、ありのままの思いを語ってもらった。【撮り下ろし写真多数】キュン！鶴崎仁香をバックハグする高橋未来虹■念願の三期生ライブ山口からの卒業報告と「キャプテンの