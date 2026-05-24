◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組が前半を終了。入谷響（20＝加賀電子）が3打リードでハーフターンした。ツアー通算2勝目を目指す入谷は2番と5番でバーディーを奪い、前半を2バーディー、ボギーなしの34でプレーし、通算10アンダーで単独首位をキープしている。2週連続優勝を狙う桑木志帆（23＝大和ハウス