『ウルトラセブン』のヒロイン・友里アンヌ隊員を演じた俳優のひし美ゆり子さんが5月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新し、結婚1周年を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 ひし美ゆり子 】結婚1周年を報告「ジジもババも先ずは10周年目指して頑張りまーす」 夫・岡崎徹さんの「がん摘出手術」の激動の1年を振り返るひし美さんはこの日、「うわ〜早い！！今日は結婚1周年...色々あったけど まっ良しとする