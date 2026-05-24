6人組ガールズグループのKep1erが23日、福岡・みずほペイペイドームの福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ戦のセレモニアルピッチに登板した。【写真】豪快投球フォームで投げ込んだKep1erのHIKARU福岡県出身のHIKARUが代表してマウンドへ。豪快なフォームで見事にノーバウンド投球を披露して、球場は大盛り上がりとなっていた。22日から24日の北海道日本ハムファイターズ戦は「ホークスアジアンデー」を