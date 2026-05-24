レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が23日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白ニットのバストアップ・ショットを公開した。「良い週末を」とつづり、白ニットのバストアップ・ショットをアップした。寺地は、2018年に「PacificPantherGirl」としてレースクイーンデビューし、23年から「ZENTsweeties」として活動。今季はスーパーGTでは、37号車「TGRTEAMDeloitteTOM’S」と担