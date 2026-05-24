【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は２３日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、「合意案の大部分が交渉済みで、最終段階にある」とＳＮＳに投稿した。詳細は現在協議中で、「間もなく発表される」との見通しを示した。イランによる事実上の封鎖が続くエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡も「開放される」と主張している。投稿によると、トランプ氏は、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、カタール