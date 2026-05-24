現職と新人が立候補した朝日町長選挙は、きょう投票が行われています。午前11時現在の投票率は、12.72パーセントとなっています。朝日町長選に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で新人の大森興治候補（68）と現職の笹原靖直候補（71）の2人です。投票は町内11か所で午前7時から始まり、このうちさみさと小学校に設けられた投票所では、有権者が1票を投じていました。午前11時の投票率は12.72パーセントで