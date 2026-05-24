気象台は、午前11時47分に、大雨警報（土砂災害）を国頭村に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・国頭村に発表 24日11:47時点本島北部では、24日昼過ぎから24日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■国頭村□大雨警報【発表】・土砂災害24日昼過ぎから24日夕方にかけて警戒