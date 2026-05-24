「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースが２桁得点の大勝で、レギュラーシーズンで続いていたブルワーズ戦の連敗を９で止めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は、４戦連続打点となる右前適時打を放つなど５打数２安打１打点、１四球で４戦連続打点、今季最長となる９試合連続安打をマークした。先発の佐々木朗希投手が初回に３失点しながらもしっかりと立て直して５回３失点で３勝