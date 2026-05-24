【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】難球を「ビタ止め」した神トラップ（実際の様子）U-17日本代表が誇る16歳の神童が、別格の輝きを放った。10番を背負うMF北原槙（FC東京）が、華麗な“ビタ止め”トラップからのチャンスメイクで決定機を演出。ファンからも驚嘆の声が相次いでいる。日本時間5月23日のAFC U17アジアカップ